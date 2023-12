Anderson Batatais acerta com Ceará e já está em Fortaleza

Anderson Batatais está de volta ao Ceará. Ele será auxiliar permanente do clube. A contratação, antecipada pelo Diário do Nordeste, foi selada no fim de semana e o profissional já está à disposição do clube.

Batatais, inclusive, já está em Fortaleza e foi visitar a sede do Ceará na manhã desta segunda-feira (11). Ele vai se juntar à comissão técnica de Vagner Mancini, que vai conduzir o Alvinegro em 2024, mas é fixo do clube, assim como Marcos Valadares.

Terceira passagem

Será a terceira passagem do profissional por Porangabuçu. Ele foi auxiliar e coordenador técnico do Vovô entre 2010 e 2011, além de treinador das categorias de base do clube no período entre 2015 e 2017.

Batatais fará parceria com Mancini pela quinta vez. Eles já estiveram juntos no Atlético-GO, Vitória, América-MG e Corinthians.