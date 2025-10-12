Diário do Nordeste
‘Viver Sertanejo’ deste domingo destaca fé em Nossa Senhora Aparecida

Programa terá edição especial repleta de espiritualidade

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
O apresentador e cantor Daniel
Legenda: Edição especial será dedicada às histórias de fé que marcaram a trajetória de grandes nomes da música brasileira já contadas na atração.
Foto: Giu Pera / TV Globo.

O programa "Viver Sertanejo" deste domingo (12) irá celebrar o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, com uma edição especial dedicada às histórias de fé que marcaram a trajetória de grandes nomes da música brasileira já contadas na atração.

Renato Teixeira será um dos convidados e relembrará a criação da canção “Romaria”, um dos maiores clássicos do gênero.

“A versão original foi Elis quem gravou junto com a minha banda […]. Você não sabe a emoção que dá ver uma canção sua sendo cantada por alguém como ela […]. Parece que sua música ficou pronta, tamanha a competência”, diz o cantor.

Já Amelinha compartilha a história por trás da música “A Diana”, uma canção sobre a vida de Jesus, e fala sobre o marco que foi “Foi Deus Que Fez Você”.

“É um ícone na minha vida, e é para mim um chamado, uma escolha […]. Eu estava na Paraíba, com Zé Ramalho e Luiz Ramalho, e recebi uma ligação dizendo que tinha sido escolhida para cantar essa canção”, ressalta.

Edson, da dupla Edson & Hudson, reflete sobre espiritualidade e empatia. “Acho que a maior religião que podemos praticar é o amor ao próximo e o desapego às coisas materiais.”

Giovani, da dupla Gian & Giovani, lembra a devoção familiar à padroeira do Brasil. “O nome do Gian é Aparecido, em homenagem a Nossa Senhora Aparecida […].”

Marrone, da dupla Bruno & Marrone, se emociona ao relatar momentos delicados de sua vida. “Já passei por muitas fases difíceis, inclusive com o glaucoma […]. Por muitas vezes tive medo de entrar no palco, mas, quando fazia minhas orações, sentia o Espírito Santo comigo”, revela.

A fé também guia o caminho de Daniel, que compartilha sua experiência ao percorrer o Caminho da Fé, pedalando 300 km da cidade de Águas da Prata até o Santuário de Aparecida.

Que horas começa o 'Viver Sertanejo'?

Às 10h05 da manhã, logo depois do Globo Rural, na Rede Globo.

