TV Globo exibe Marley & Eu na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (12)
A 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (12) traz uma das produções mais queridas sobre a história de um cachorro
Nesta terça-feira (12), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Marley & Eu", uma das superproduções do diretor David Frankel. A sessão vai ao ar logo após História de Amor - Edição Especial que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.
Saiba qual é o resumo de Marley & Eu que vai passar na Sessão da Tarde
Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Recém-casados, John e Jenny Grogan se mudam de Michigan para a Flórida. Lá, o casal compra sua primeira casa e encontra trabalho em jornais concorrentes. Mais tarde, John e Jenny adotam Marley, um adorável filhote de labrador amarelo.
Veja também
Conheça o elenco principal de Marley & Eu
Inspirada em uma história real, a trama de Marley & Eu ganha vida por meio de um elenco que entrega atuação e emoção. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:
- Elenco: Owen Wilson, Jennifer Aniston, Eric Dane, Kathleen Turner, Alan Arkin
Assista ao trailer de Marley & Eu
Assista ao trailer de Marley & Eu e veja as principais cenas do filme antes de assistir:
Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje
Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Marley & Eu que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!
- Segundo a Disney, foram precisos 22 cachorros diferentes para interpretar o papel de Marley. Além disso, a equipe de produção contou com adestradores, que colaboraram em determinadas cenas nas quais os atores não tinham como atuar.
- O jornalista John Grogan, autor do livro "Marley e Eu" (2005) que inspirou o filme, faz uma participação especial no filme. Ele aparece como o dono do Cocker Spaniel na aula de treinamento de cães.
- Todas as cenas em que Marley estava em um carro tinham um treinador escondido no banco de trás. Os comandos dele serviram para indicar ao cão quando ele devia sentar, ficar de pé ou realizar determinado movimento.
- Ao longo de todo o filme, há vários momentos em que Marley pula nas pessoas e as derruba. Pois bem, todas essas cenas eram devidamente coreografadas.
- Por fim, a cena em que Marley fecha os olhos foi criada utilizando efeitos de computação gráfica.