TV Globo exibe Marley & Eu na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (12)

Nesta terça-feira (12), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Marley & Eu", uma das superproduções do diretor David Frankel. A sessão vai ao ar logo após História de Amor - Edição Especial que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de Marley & Eu que vai passar na Sessão da Tarde

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Recém-casados, John e Jenny Grogan se mudam de Michigan para a Flórida. Lá, o casal compra sua primeira casa e encontra trabalho em jornais concorrentes. Mais tarde, John e Jenny adotam Marley, um adorável filhote de labrador amarelo.

Conheça o elenco principal de Marley & Eu

Inspirada em uma história real, a trama de Marley & Eu ganha vida por meio de um elenco que entrega atuação e emoção. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

Elenco: Owen Wilson, Jennifer Aniston, Eric Dane, Kathleen Turner, Alan Arkin

Assista ao trailer de Marley & Eu

Assista ao trailer de Marley & Eu e veja as principais cenas do filme antes de assistir:

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Marley & Eu que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!