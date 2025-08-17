Tiago Abravanel explica como ele e a mãe enfrentam o luto um ano após a perda de Silvio Santos

Exatamente um ano após a morte de Silvio Santos (1930-2024), Tiago Abravanel falou, neste domingo (17), sobre o processo de luto pelo qual ele e a mãe, Cintia Abravanel, passaram após a morte do comunicador.

"O meu processo foi diferente do processo da minha mãe e das minhas tias. Cada um vive o processo de uma maneira diferente. É muito louco, porque às vezes me cai a ficha de que ele não está mais aqui. Me dá um bug na cabeça. Ao mesmo tempo, a energia e o que ele construiu durante toda a vida são tão presentes", afirmou o neto de Sílvio em entrevista à Quem.

Tiago pontuou que, apesar do luto, o avô sempre existirá de certa forma.

"Existem pessoas que passam pela pela Terra e são consideradas imortais mesmo não estando. A imortalidade no sentido de potência. O Silvio Santos vai existir sempre nas nossas memórias. Ele é uma referência muito grande. É muito louco conseguir entender e lidar com isso” Tiago Abravanel Ator

O luto da filha

O ator e cantor destacou que se surpreendeu com a maturidade da mãe ao passar pela fase. "Minha mãe, que era muito mais próxima dele, lidou com a partida de uma maneira muito madura. Eu fiquei impressionado. Quando a gente falava sobre, eu pensava: 'O dia que meu avô partir, vai ser difícil para minha mãe'. Claro que não foi fácil, mas a maneira como ela lidou e tem lidado com isso, eu tiro o chapéu”, afirmou o filho de Cíntia.

“Ela é muito forte e muito resiliente. Sou muito orgulhoso da mãe que eu tenho e de ver a força dela. Obviamente que tem lembranças, tem saudade, mas a maneira como ela respeitou a passagem foi muito bonita”, acrescentou Tiago, que revelou ainda como foi o Dia dos Pais na família.

"Ela se juntou com a Renata (irmã) e elas fizeram oração juntas, lembraram de coisas. A saudade vai ser eterna. A gente só lida de maneiras diferentes de como essa saudade mexe com a gente. Mas ter a memória e as lembranças das coisas boas são o que nos faz seguir."