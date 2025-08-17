Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Tiago Abravanel explica como ele e a mãe enfrentam o luto um ano após a perda de Silvio Santos

O artista disse que às vezes "se esquece de que o avô não está mais aqui"

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Silvio Santos faleceu há exato um ano
Legenda: Silvio Santos faleceu há exato um ano
Foto: Foto: Reprodução/Instagram

Exatamente um ano após a morte de Silvio Santos (1930-2024), Tiago Abravanel falou, neste domingo (17), sobre o processo de luto pelo qual ele e a mãe, Cintia Abravanel, passaram após a morte do comunicador.  

"O meu processo foi diferente do processo da minha mãe e das minhas tias. Cada um vive o processo de uma maneira diferente. É muito louco, porque às vezes me cai a ficha de que ele não está mais aqui. Me dá um bug na cabeça. Ao mesmo tempo, a energia e o que ele construiu durante toda a vida são tão presentes", afirmou o neto de Sílvio em entrevista à Quem.

Tiago pontuou que, apesar do luto, o avô sempre existirá de certa forma.

"Existem pessoas que passam pela pela Terra e são consideradas imortais mesmo não estando. A imortalidade no sentido de potência. O Silvio Santos vai existir sempre nas nossas memórias. Ele é uma referência muito grande. É muito louco conseguir entender e lidar com isso”
Tiago Abravanel
Ator

Veja também

teaser image
Zoeira

Qual é o verdadeiro nome de Silvio Santos? Relembre a origem do ícone da TV

teaser image
Zoeira

Qual a fortuna de Silvio Santos? Conheça o império do apresentador

O luto da filha

O ator e cantor destacou que se surpreendeu com a maturidade da mãe ao passar pela fase. "Minha mãe, que era muito mais próxima dele, lidou com a partida de uma maneira muito madura. Eu fiquei impressionado. Quando a gente falava sobre, eu pensava: 'O dia que meu avô partir, vai ser difícil para minha mãe'. Claro que não foi fácil, mas a maneira como ela lidou e tem lidado com isso, eu tiro o chapéu”, afirmou o filho de Cíntia.

“Ela é muito forte e muito resiliente. Sou muito orgulhoso da mãe que eu tenho e de ver a força dela. Obviamente que tem lembranças, tem saudade, mas a maneira como ela respeitou a passagem foi muito bonita”, acrescentou Tiago, que revelou ainda como foi o Dia dos Pais na família. 

"Ela se juntou com a Renata (irmã) e elas fizeram oração juntas, lembraram de coisas. A saudade vai ser eterna. A gente só lida de maneiras diferentes de como essa saudade mexe com a gente. Mas ter a memória e as lembranças das coisas boas são o que nos faz seguir."

Assuntos Relacionados
A dupla Guilherme & Santiago participou do
Zoeira

Guilherme & Santiago revelam seus verdadeiros nomes e divertem Daniel no 'Viver Sertanejo'

Durante participação no programa deste domingo (17), dupla contou a origem dos nomes artísticos

Redação
Há 17 minutos
Maria de Fátima tomará atitudes drásticas nos próximos capítulos de
Zoeira

Maria de Fátima tentará fazer Solange perder bebês em 'Vale tudo'

 A vilã também tentará interromper sua gestação, após acreditar que Afonso é estéril

Redação
Há 22 minutos
Débora Falabella comentou relação com o marido, o cineasta Fernando Fraiha
Zoeira

Débora Falabella revela que já morou em casa separada do marido

Aos 46 anos, atriz reflete sobre relação com Fernando Fraiha, exposição na mídia e violências vividas por mulheres

Redação
Há 36 minutos
O Kuarup é um ritual com vários dias de celebração
Zoeira

Anitta e Luciano Huck participam de ritual Kuarup no Território Indígena do Xingu; veja imagens

Os dois estão gravando um especial para o Domingão com Huck

Redação
Há 54 minutos
Silvio Santos faleceu há exato um ano
Zoeira

Tiago Abravanel explica como ele e a mãe enfrentam o luto um ano após a perda de Silvio Santos

O artista disse que às vezes "se esquece de que o avô não está mais aqui"

Redação
Há 1 hora
Felca ao lado de Serginho Groisman no
Zoeira

Altura de Felca chama atenção em participação no 'Altas Horas'

O influenciador digital participou do programa exibido no sábado (16)

Redação
Há 1 hora
Não é a primeira vez que a filha de Xuxa é alvo de críticas em relação a seu peso
Zoeira

João Lucas defende Sasha após onda de críticas sobre aparência magra: 'Gostosa e saudável'

Ele defendeu a esposa após um internauta sugerir que Sasha usasse um suplemento alimentar

Redação
Há 1 hora
Foto dos participantes do Acerte ou Caia deste domingo (17)
Zoeira

Que horas começa o 'Acerte ou Caia!' neste domingo (17)

O game show é apresentado por Tom Cavalcante

Redação
17 de Agosto de 2025
A doença do herdeiro não fez parte da trama original (1988), mas promete agitar a reta final do remake
Zoeira

Com câncer, Afonso Roitman raspa a cabeça em 'Vale Tudo'; veja mudança de visual

Humberto Carrão gravou a cena neste sábado (16)

Redação
17 de Agosto de 2025
Cena de Megatubarão, que será exibido na TV Globo neste domingo (17)
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (17/08) na TV Globo?

Longa vai ao ar logo após o 'Futebol'

Redação
17 de Agosto de 2025
Foto mostra Felca durante entrevista concedida ao programa Altas Horas, da TV Globo
Zoeira

Entrevista completa de Felca vai ao ar no Altas Horas: 'quem tem que ter medo são os pedófilos'

O influenciador explicou como nasceu a ideia de compilar denúncias sobre adultização, após observar conteúdos de crianças nas redes sociais

Redação
17 de Agosto de 2025
Daniel recebe duplas sertanejas
Zoeira

Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (17/08)

Programa recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo

Redação
17 de Agosto de 2025
Apresentadores do Globo Rural
Zoeira

Que horas começa o Globo Rural neste domingo (17/08)

Programa inicia após o 'Auto Esporte'

Redação
17 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Agosto de 2025