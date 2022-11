Saiba como assistir à estreia de De Férias Com o Ex Caribe: Salseiro VIP

Às 21h desta terça-feira (15), a MTV estreia o De Férias Com o Ex Caribe: Salseiro VIP. O reality também pode ser assistido pelo no Paramount+. Apesar do título, a nova temporada foi gravada na Colômbia.

A partir desta data, o programa terá dois episódios semanais: às terças e quintas-feiras no Paramount+ e às 21h na MTV.

Alguns participantes chegam direto para uma festa de boas-vindas. No dia seguinte, Bruno, Lucas e Lipe são convocados para a praia, e Lipe recebe sua ex, Dessa. Depois, é a vez de WL, Bifão e Maria irem à praia para receber mais um ex.

O elenco inicial desta edição é formado por: Bruno Magri, Gabriel Rocha, Lucas Albert, Lumena Aleluia, Maria Venture, Mirella, WL Guimarães, Bifão, Lipe Ribeiro e Marina Gregory.