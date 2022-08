Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta terça (30)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta terça-feira (30), que vai ao ar às 21h50 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Tadeu e Zefa vão transar pela primeira vez.

O horário da novela mudou desde a semana passada por causa do horário eleitoral gratuito na TV.

Zaquieu tranquiliza Filó e Maria Bruaca. Irma admira José Lucas. Tadeu diz a Zefa que não tem intenção de se casar. Zefa e Tadeu ficam juntos pela primeira vez.

Filó ampara Zefa, que está arrependida por ter ficado com Tadeu. Filó repreende Tadeu porque o filho não pretende se casar com Zefa. Mariana nota que Irma gosta de estar com José Lucas. Filó diz a José Leôncio que Tadeu dormiu com Zefa.