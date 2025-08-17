Que horas começa o 'Show do Milhão' neste domingo (17/08)?

O clássico "Show do Milhão" voltou em nova temporada, desde maio, sob o comando da apresentadora Patrícia Abravanel. No jogo de perguntas e respostas, os participantes têm a chance de ganhar até R$ 1 milhão.

O quadro é exibido dentro do “Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel”, e no sexto episódio da segunda temporada, a atração deve receber famosos para disputar o prêmio no "Show do Milhão Celebridades".

Blogueirinha, Hélio De La Peña, Marcelo Tas, Maria Clara Gueiros, Nany People e Ratinho devem participar neste domingo (17).

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (17)?

O Show do Milhão é um dos quadros do Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, que começa às 19 horas, no SBT.