Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (03/08)?

Com apresentação de Maju Coutinho e Poliana Abritta, o "Fantástico" deste domingo (3) irá ao ar às 20h30, após o "Domingão com o Huck", segundo a TV Globo.

Neste domingo, a revista eletrônica vai exibir uma reportagem especial sobre como ocorreu o grave acidente de moto com MC Livinho. "Eu vi que eu estava partindo, e graças a Deus não foi isso", disse o cantor durante entrevista.

O programa também apresenta detalhes sobre o caso do ex-jogador de basquete que espancou a namorada com mais de 60 socos em Natal, no Rio Grande do Norte. A reportagem juntou depoimentos, áudios e vídeos obtidos com exclusividade sobre o caso.

Que horas começa o Fantástico hoje (03)?

O 'Fantástico' vai ao ar a partir de 20h30 na TV Globo e no Globoplay. A previsão é de que o programa termine às 23h35.

Reportagens especiais e as notícias mais importantes da semana são apresentadas por Maju Coutinho e Poliana Abritta.