Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (2)

A novela 'História de Amor' desta quarta-feira (2) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Valkíria leva Assunção para dar um passeio.

Resumo completo de 'História de Amor' desta quarta-feira

Valkíria leva Assunção para dar um passeio. Ele vê Luizinho e se emociona. Assunção fica orgulhoso de ver Luizinho dando aula no seu lugar. Helena e Marta planejam a festa de Natal. Assunção chora no hospital, sofrendo porque todos o olham com pena. Soninha é admitida na loja onde Marta trabalha. Carlos diz a Bruno que Rafaela não pode obrigá-lo a viajar.

Rafaela e Mauro vão à agência e dão de cara com Joyce e Caio. Joyce e Caio pedem desculpas pelo acontecido à Rafaela e Mauro. Mariana implica com Neusa mais uma vez. Rafaela discute com Joyce. Silvana chega e Rafaela e Mauro resolvem ir embora. Após bronca de Zuleika, Mariana ameaça Neusa. Joyce visita Assunção no hospital.

Zuleika ouve Mariana falar que pegou uma saia de Paula para acusar Neusa de roubo. Zuleika chama a nora e arranca sua saia, revelando a de Paula por baixo. Mariana começa a chorar e tenta se defender, mas Zuleika não se comove. Mariana diz que sente ciúmes de Neusa. Zuleika dá um ultimato: ou pede desculpas a Neusa ou vai embora de sua casa.

Sheila demonstra descontrole emocional. Silvana convida os jovens da agência para um jantar em sua casa. Helena diz a Joyce que vai chamar Dalva e Urbano para a ceia de Natal. Mariana pede desculpas a Neusa. O médico de Assunção promete liberá-lo na véspera do Natal.

Que horas começa?

