Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 11 de janeiro

Hoje a Lua continua transitando por Virgem e, durante a manhã, forma um trígono com Mercúrio Retrógrado em Capricórnio, direcionando nosso foco para a forma de nos comunicar e transmitir informações importantes. No final da tarde, a Lua formará um trígono com Urano em Touro, favorecendo tudo que envolve reestruturação, organização e praticidade. Você pode sentir a necessidade de organizar seu ambiente de trabalho, buscar novas formas de colocar em prática suas tarefas e estar mais atento às melhorias que são possíveis. Além disso, a Lua em Virgem diz muito sobre a nossa saúde, nos ajudando a perceber quais aspectos (físicos e emocionais) que estão precisando de mais cuidados. É preciso sair do modo automático para prestar mais atenção nas nossas necessidades básicas.

Capricórnio

A presença da Lua em um signo de terra, assim como o seu, evidencia sua busca constante por organização e disciplina. Você, capricorniano, pode pecar pelo excesso e acabar se sentindo sem motivação, por conta da quantidade de burocracias e cobranças. Tente fazer uma pausa para examinar como você está se sentindo no âmbito físico e mental.