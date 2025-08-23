Paramount+ cancela série derivada de 'Dexter' e aposta em continuação com Michael C. Hall

A franquia Dexter passa por mudanças importantes em sua trajetória no streaming. A nova liderança da Paramount+, agora sob o comando de Matt Thunell, anunciou nesta sexta-feira (22) o cancelamento da série “Dexter: Pecado Original”.

Ao mesmo tempo, a empresa confirmou que “Dexter: Ressurreição”, sequência direta da série original e de “New Blood”, segue adiante com planos para uma segunda temporada.

A decisão surpreendeu parte dos fãs porque a gestão anterior havia renovado oficialmente "Pecado Original” em abril. No entanto, segundo o site Deadline, a sala de roteiristas sequer foi aberta, nem havia datas de produção definidas.

O showrunner Clyde Phillips redirecionou sua equipe para trabalhar exclusivamente em “Ressurreição”.

Enquanto o prelúdio fica pelo caminho, a nova série com Michael C. Hall ganha cada vez mais força nos bastidores. Antes mesmo da conclusão da primeira temporada, a Paramount+ já encomendou uma sala de roteiristas para planejar a continuação, com expectativa de aprovação formal assim que o orçamento for fechado.

Entenda a franquia Dexter

Ambientada em Miami de 1991, “Dexter: Pecado Original” explorava a juventude do protagonista (vivido por Patrick Gibson), quando ele começava a desenvolver suas habilidades de assassino sob a orientação do pai adotivo Harry (Christian Slater).

Já “Dexter: Ressurreição” retoma os eventos após “New Blood”, mostrando o personagem principal acordando de um coma depois de levar um tiro do próprio filho, Harrison (Jack Alcott), que desaparece misteriosamente.

Atualmente, “Dexter: Pecado Original” e “New Blood”, estão disponíveis no Paramount+. Já o catálogo da Netflix oferece todas as temporadas de Dexter.