Morre Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz
Informação da morte foi confirmada pelo próprio grupo nas redes sociais
O guitarrista Rogério Meanda, da banda Blitz, faleceu nesta segunda-feira (25), segundo confirmação do próprio perfil da banda nas redes sociais. A causa da morte não foi informada até o momento.
Meanda também ficou conhecido por ter feito gravações com diversos artistas como Roberto Carlos, Gal Costa, Fagner, Lenine, Flávio Venturini e Xuxa.
Além disso, também se destacou na composição, principalmente com Cazuza, assinando letras como "Nosso amor a gente inventa", "Medieval II", "Só se for a dois" e até "Exagerado".
Em nota, a banda Blitz declarou imenso pensar diante do falecimento, pedindo respeito e privacidade para familiares, amigos e colegas de grupo musical.
"Rogério foi parte essencial da história da Blitz e da vida de todos nós", diz o pronunciamento.