Morre Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz

Informação da morte foi confirmada pelo próprio grupo nas redes sociais

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Rogério Meanda e integrantes da banda Blitz
Legenda: Rogério Meanda foi guitarrista da banda Blitz, que se pronunciou após o falecimento
Foto: reprodução/redes sociais

O guitarrista Rogério Meanda, da banda Blitz, faleceu nesta segunda-feira (25), segundo confirmação do próprio perfil da banda nas redes sociais. A causa da morte não foi informada até o momento.

Meanda também ficou conhecido por ter feito gravações com diversos artistas como Roberto Carlos, Gal Costa, Fagner, Lenine, Flávio Venturini e Xuxa. 

Além disso, também se destacou na composição, principalmente com Cazuza, assinando letras como "Nosso amor a gente inventa", "Medieval II", "Só se for a dois" e até "Exagerado".

Em nota, a banda Blitz declarou imenso pensar diante do falecimento, pedindo respeito e privacidade para familiares, amigos e colegas de grupo musical.

"Rogério foi parte essencial da história da Blitz e da vida de todos nós", diz o pronunciamento.

