Michelle Lenhardt e Bruno Fratus terminam casamento

Chegou ao fim o casamento do nadador Bruno Fratus e Michelle Lenhardt. O casal, que conquistou o coração do público durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, quando o atleta ganhou a medalha de bronze nos 50m livre e quebrou o protocolo ao dar um beijo na esposa durante a cerimônia de premiação, decidiu seguir caminhos separados.

O anúncio foi feito por Michelle em suas redes sociais. Bruno, até o momento, não se pronunciou sobre o término. "Após muitos anos juntos, decidimos seguir caminhos diferentes. Com respeito e gratidão pela nossa história, anunciamos que não estamos mais juntos. Cada um seguirá sua jornada, carregando consigo o aprendizado e as boas memórias", escreveu ela.

Após a declaração, as fotos de casal também foram apagadas das redes sociais de ambos.

Início do relacionamento

Bruno e Michelle se conheceram em 2007, quando treinavam no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. A amizade que nasceu nas piscinas evoluiu para um relacionamento que durou mais de dez anos, consolidado em parceria tanto na vida pessoal quanto profissional.

Michelle foi peça fundamental na trajetória olímpica de Fratus. Além de esposa, atuou como treinadora e grande incentivadora nos momentos mais difíceis da carreira do nadador.

Depois da frustração com o sexto lugar nos Jogos do Rio-2016, Bruno enfrentou uma forte depressão e chegou a se afastar das competições por conta de uma lesão. Ao lado dele, Michelle foi decisiva para sua recuperação e retorno ao pódio em Tóquio.