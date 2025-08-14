Mariana Rios escolhe 'Palo' como nome do filho; entenda significado e origem
A atriz espera primeiro filho com o economista Juca Diniz
Mariana Rios participou nessa quarta-feira (13) do programa “Saia Justa”, no GNT, e revelou o nome do filho que está esperando com o economista Juca Diniz: Palo. A atriz explicou que o nome, de origem espanhola, significa força, resistência e resiliência, simbolizando o tronco das árvores, que cresce voltado para o alto, cria raízes e dá frutos.
Ao falar sobre a gestação, Mariana descreveu a jornada como “uma montanha-russa de emoções e desejos”. Ela compartilhou que, para ela, quando o instinto materno desperta, a sensação é intensa e profunda: “Parece uma leoa. Eu quero que aconteça, eu desejo. Minha alma deseja, meu corpo precisa. É algo que foge de explicações”, refletiu.
No bate-papo, a artista também relembrou um momento delicado de sua vida: o aborto retido que sofreu em 2020. Esse tipo de aborto ocorre quando o desenvolvimento do feto cessa, mas o corpo não expulsa os tecidos da gravidez. Mariana contou que recebeu a notícia do médico de forma direta, ao ouvir que “o coraçãozinho não estava batendo mais”, e precisou decidir como lidar com a situação. “A dor já estava dentro de mim, mas a vida já não estava mais ali. Comecei a pensar o que poderia fazer por mim, pelo meu corpo, pelo meu organismo”, relatou.
A gestação de Palo foi anunciada por Mariana em junho deste ano, em suas redes sociais. Para a atriz, o momento marca uma vitória pessoal e espiritual após a experiência dolorosa do passado.
Mariana e Juca Diniz assumiram publicamente o relacionamento em outubro de 2023, com fotos românticas em Paris. Juca é economista, atleta de triatlo, neto e herdeiro do empresário Abílio Diniz, fundador do Grupo Pão de Açúcar. Ele é filho da empresária Ana Maria Diniz e do cientista político Luiz Felipe D’Avila, que foi candidato à Presidência da República em 2021.