Korn anuncia turnê na América Latina com único show no Brasil em 2026

O Korn confirmou sua volta à América Latina após nove anos. O grupo norte-americano se apresentará no Brasil em um único show, marcado para o dia 16 de maio de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo. Os ingressos estarão disponíveis a partir do dia 16 de outubro, às 13h, no site da Eventim, e a partir das 14h na bilheteria oficial do estádio.

Dois dias antes da abertura das vendas gerais, no dia 14 de outubro, ao meio-dia, ocorre a pré-venda exclusiva para fãs, com códigos disponíveis mediante inscrição no site oficial kornofficial.com.

Formado por Jonathan Davis (voz), James “Munky” Shaffer (guitarra), Brian “Head” Welch (guitarra) e Ray Luzier (bateria), o Korn é considerado pioneiro do alt-metal dos anos 1990. O baixista original, Reginald “Fieldy” Arvizu, segue em hiato desde 2021, e Ra Díaz tem assumido o instrumento nos shows.

O público brasileiro também poderá conferir as apresentações das bandas de abertura Spiritbox, do Canadá, e Seven Hours After Violet (SHAV), dos Estados Unidos.

A nova turnê latino-americana do Korn também passará por Bogotá (2 de maio), Lima (5 de maio), Santiago (8 de maio), Buenos Aires (10 de maio), Assunção (13 de maio) e Cidade do México (19 de maio).

O anúncio vem pouco depois de o grupo encerrar sua turnê norte-americana, com um show de destaque como headliner do festival Aftershock, nos Estados Unidos.

A última passagem do Korn pelo Brasil foi em abril de 2017, com a turnê do álbum The Serenity of Suffering. Antes disso, a banda também marcou presença em outras oportunidades, incluindo o Rock in Rio 2015, quando encerrou o Palco Sunset no mesmo dia em que o Metallica foi o headliner do Palco Mundo.