Jojo Todynho rebate indiretas do ex-marido após comentário sobre vida íntima

A ex-participante de "A Fazenda 12", Jojo Todynho, de 28 anos, voltou a repercutir nas redes sociais após um comentário bem-humorado sobre sua intimidade com o namorado, Thiago Gonçalves. O assunto, que inicialmente parecia apenas uma brincadeira, ganhou novos desdobramentos quando o ex-marido da cantora, Lucas Souza, decidiu reagir publicamente. Diante da repercussão, Jojo gravou uma série de Stories na sexta-feira (10), que foram interpretados como uma resposta indireta ao ex.

“Boa noite, Brasília! Amanhã é dia de palestra na BCFW e será incrível. E mal cheguei! Já tem notícia boa, é! Trabalho internacional, oh my God! Tô prontíssima!”, começou a cantora, ressaltando que prefere se concentrar em sua vida profissional. Em tom de desabafo, ela ainda completou: “O que paga conta é money, não fofoca”.

Em outro momento, Jojo refletiu sobre sua trajetória pessoal e mencionou que, apesar de viver a melhor fase da vida, gostaria de poder voltar ao passado para corrigir erros. “Vontade de ir lá em Dubai, dar um tapa dentro da cara da Jojo e falar assim: olha, a Ruth tá passando um perrengue por causa de Raquel, hein. Minha irmã, que loucura! Você viveu um surto completo”, disse ela, em tom de autocrítica.

A cantora também comentou sobre o amadurecimento emocional e destacou o apoio que recebe do atual companheiro. “Hoje, eu tenho um homem que me respeita, que me valoriza, que me faz sentir mulher. Nenhum casal é perfeito, mas a gente se reconstrói, se incentiva e busca sabedoria. Todos nós erramos, mas temos o direito de aprender e reconstruir uma vida diferente”, afirmou.

O que aconteceu

A polêmica começou após Jojo publicar uma foto ao lado de Thiago com a legenda: “Quem sabe fazer seu dever, não gangrena. O polícia tem a senha.” O comentário chamou atenção de Lucas Souza, que respondeu de forma provocativa: “Que Deus abençoe vocês e que você seja muito feliz! Ele realmente não vai precisar entender as limitações de se relacionar com uma pessoa de quase 200 kg... E vamos combinar, não é só a minha língua que é inesquecível, né? Já se passaram 4 anos”.

Jojo e Lucas foram casados por apenas dez meses, e o relacionamento chegou ao fim em novembro de 2022, em meio a trocas de acusações e declarações públicas. Desde então, ambos seguiram caminhos diferentes.