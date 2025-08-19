Jessie J confirma show no 'The Town' mesmo em recuperação de mastectomia

A cantora Jessie J confirmou que seguirá na programação do festival The Town, que acontece em São Paulo, mesmo estando em recuperação de uma mastectomia após diagnóstico de câncer de mama. A cantora usou as redes sociais nesta terça-feira (19) para anunciar que o show, marcado para o dia 13 de setembro, será em formato acústico e terá 60 minutos de duração.

Além da alteração no formato, a apresentação também teve o horário modificado. Inicialmente agendada para as 20h30, como penúltimo show do dia, a performance da britânica foi antecipada para às 18h10, invertendo com o show de Ivete Sangalo.

Planos profissionais

Jessie publicou um texto no Instagram para tranquilizar os fãs, depois de ter revelado na semana passada que estava repensando seus planos profissionais para os próximos meses. Diagnosticada com câncer de mama em junho, ela passou por uma mastectomia e, segundo o laudo médico, está livre da doença. Ainda assim, a cantora se prepara para um novo procedimento para corrigir a simetria entre os seios.

“Estou me sentindo ok. Estou tentando pensar como serão os próximos seis meses. Sei que preciso mudar algumas coisas e não consigo fazer tudo que deveria estar fazendo. Só quero que tudo funcione… Mas é difícil, você sempre acaba decepcionando alguém. Minha perspectiva de tudo mudou muito”, declarou.

Na última sexta-feira (15), a organização do The Town confirmou ao g1 que a apresentação continua mantida. “A organização do evento está em contato com a equipe da artista, que confirma a presença de Jessie J no dia 13 de setembro, no Palco Skyline. O The Town deseja saúde e todo sucesso no tratamento da cantora”, informou o comunicado.

No início de junho, Jessie J revelou o diagnóstico em um vídeo publicado nas redes sociais. “Estou enfatizando o termo ‘estágio inicial’. Câncer é uma droga, de qualquer forma, mas estou me segurando nesse termo. Tenho entrado e saído de testes durante esse período”, explicou.