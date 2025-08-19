Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jessie J confirma show no 'The Town' mesmo em recuperação de mastectomia

A cantora fará apresentação acústica de 60 minutos no Brasil no dia 13 de setembro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Jessie J confirmou nas redes sociais show em São Paulo
Legenda: Jessie J confirmou nas redes sociais show em São Paulo
Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Jessie J confirmou que seguirá na programação do festival The Town, que acontece em São Paulo, mesmo estando em recuperação de uma mastectomia após diagnóstico de câncer de mama. A cantora usou as redes sociais nesta terça-feira (19) para anunciar que o show, marcado para o dia 13 de setembro, será em formato acústico e terá 60 minutos de duração.

Além da alteração no formato, a apresentação também teve o horário modificado. Inicialmente agendada para as 20h30, como penúltimo show do dia, a performance da britânica foi antecipada para às 18h10, invertendo com o show de Ivete Sangalo.

Planos profissionais

Jessie publicou um texto no Instagram para tranquilizar os fãs, depois de ter revelado na semana passada que estava repensando seus planos profissionais para os próximos meses. Diagnosticada com câncer de mama em junho, ela passou por uma mastectomia e, segundo o laudo médico, está livre da doença. Ainda assim, a cantora se prepara para um novo procedimento para corrigir a simetria entre os seios.

“Estou me sentindo ok. Estou tentando pensar como serão os próximos seis meses. Sei que preciso mudar algumas coisas e não consigo fazer tudo que deveria estar fazendo. Só quero que tudo funcione… Mas é difícil, você sempre acaba decepcionando alguém. Minha perspectiva de tudo mudou muito”, declarou.

Na última sexta-feira (15), a organização do The Town confirmou ao g1 que a apresentação continua mantida. “A organização do evento está em contato com a equipe da artista, que confirma a presença de Jessie J no dia 13 de setembro, no Palco Skyline. O The Town deseja saúde e todo sucesso no tratamento da cantora”, informou o comunicado.

No início de junho, Jessie J revelou o diagnóstico em um vídeo publicado nas redes sociais. “Estou enfatizando o termo ‘estágio inicial’. Câncer é uma droga, de qualquer forma, mas estou me segurando nesse termo. Tenho entrado e saído de testes durante esse período”, explicou.

Assuntos Relacionados
Jessie J confirmou nas redes sociais show em São Paulo
Zoeira

Jessie J confirma show no 'The Town' mesmo em recuperação de mastectomia

A cantora fará apresentação acústica de 60 minutos no Brasil no dia 13 de setembro

Redação
Há 52 minutos
Marina como Suzane na série
Zoeira

Marina Ruy Barbosa impressiona pela semelhança com Suzane von Richthofen em teaser de série do Prime Video

Caracterização da atriz chama atenção nas redes e gera comparação com a criminosa retratada em “Tremembé”

Redação
Há 59 minutos
Amanda Kimberlly expôs nas redes sociais a conversa com Bruna Biancardi
Zoeira

Amanda Kimberlly nega ter pedido a Bruna Biancardi a exclusão da foto da filha

A influenciadora explicou que apenas pede para ser avisada antes das publicações e expõe montagens ofensivas envolvendo a pequena Helena

Redação
Há 1 hora
Rodrigo Faro foi o primeiro convidado do
Zoeira

Rodrigo Faro se emociona ao relembrar luta da esposa contra câncer em estreia do 'Lady Night'

O apresentador contou que deixou carreira em segundo plano para acompanhar o tratamento de Vera Viel, diagnosticada com sarcoma sinovial

Redação
Há 1 hora
Imagem mostra Henrique Fogaça e Paola Carosella
Zoeira

Paola Carosella desmente boatos de relação com Henrique Fogaça: 'Deixa o povo imaginar'

Segundo a chef argentina, o ship "Fogacella" (junção entre os nomes deles) existe desde a primeira temporada do Masterchef

Redação
Há 2 horas
Uma imagem do filme
Zoeira

TV Globo exibe 'Até que a Sorte nos Separe' na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (19)

A 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (19) traz muito humor para o público de casa

A. Seraphim
Há 2 horas
Mileide Mihaile tem uma história com o carnaval carioca
Zoeira

Mileide Mihaile é a nova rainha de bateria da Unidos da Tijuca, diz site

Influenciadora assume o posto deixado por Lexa e será coroada durante final de samba, no dia 13 de setembro

Redação
19 de Agosto de 2025
Hytalo Santos chamava Kamylinha de filha
Zoeira

Antes de ser preso, Hytalo Santos viajou para São Paulo com duas 'filhas' para elas fazerem lipoaspiração

Kamylinha e Danynha ganhariam procedimento de aniversário

Redação
19 de Agosto de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (19)

Candinho questiona as mentiras inventadas por Celso para Samir.

A. Seraphim
19 de Agosto de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (19)

Bia chega e diz ao médico que ele não deve se intrometer.

A. Seraphim
19 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (19)

Maria de Fátima suborna uma funcionária do laboratório e descobre que o exame de Afonso que Celina lhe mostrou é falso.

A. Seraphim
19 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (19)

Samuel se desespera com a mudança de Jaques para a mansão.

A. Seraphim
19 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (19)

Daniel pergunta a Paula se ela pretende chantagear Carlos.

A. Seraphim
19 de Agosto de 2025
Mulher conhecida como 'Rainha da Cetamina' vai se declarar culpada pela morte do ator Matthew Perry
Zoeira

Mulher apelidada de 'Rainha da Cetamina' vai se declarar culpada pela morte de Matthew Perry

Jasveen Sangha e outros quatro suspeitos assinaram um acordo com a Polícia para assumir a autoria do fato

Redação
19 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (19/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (19/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (19/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (19/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (19/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (19/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Agosto de 2025