Intérprete de Chiquinha, do seriado 'Chaves', entra para o Livro dos Recordes

A intérprete da personagem Chiquinha, do seriado 'Chaves', teve o nome gravado no Guiness Book, o Livro dos Recordes. Maria Antonieta de Las Nieves, que é mexicana, ganhou reconhecimento por ser a atriz com carreira mais longa na pele de um personagem infantil e comemorou no Instagram nesta quarta-feira (10).

Ao todo, Maria completou 48 anos e 261 dias interpretando o personagem da Chiquinha. A estreia aconteceu em 1973, quando ela se caracterizou pela primeira vez como a filha de Seu Madruga.

"Obrigada, Guiness World Records pelo título de atriz com a carreira profissional mais longa interpretando o mesmo personagem infantil", disse a atriz na legenda da imagem. Nos comentários, fãs parabenizaram o sucesso e se demonstraram saudosos com as lembranças de Chaves.

"Parabéns, Chiquinha! Você é maravilhosa!", disse uma das seguidoras da atriz. Além disso, fãs de diversas partes do mundo aproveitaram para deixar um recado de admiração.

Sucesso de Chaves

Maria Antonieta só entrou em 'Chaves' no ano de 1973, dois após a estreia oficial do programa. Assim, se manteve no ar por mais seis, mas sempre carregou a personagem de Chiquinha fora das telas.

Já em 2002, ela foi processada por Roberto Bolaños, o criador do Chaves, por continuar interpretando a personagem. Entretanto, venceu na Justiça para continuar realizando o trabalho.