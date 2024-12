História de 'A Mulher da Casa Abandonada' será contada em série documental no streaming

Um dos podcasts mais comentados dos últimos anos, "A Mulher da Casa Abandonada", do jornalista Chico Felitti, será transformado em série documental. O anúncio foi feito neste sábado (7) durante o painel do Prime Video na Comic Con Experience - São Paulo.

A ideia é se aprofundar ainda mais na história contada apenas em áudio anteriormente. “Era preciso ir além, é preciso se aprofundar nessa história que fala tanto sobre o Brasil e que é tão complexa, que se passa em dois países, têm tantos sistemas de justiça envolvidos”, explicou Chico.

O jornalista também detalhou que a série trará o que é contado no podcast. O motivo é fazer com que, quem não ouviu, possa ter um contexto do caso e entender do que se trata. “Mas ela vai muito, muito, muito além”, garante.

“Essa série só pode ser realidade porque essa história não teve fim, essa história continuou recente, continuaram aparecendo novos fatos e novos personagens que a gente não conhecia”.

Alcance inesperado

Chico Felitti ainda revelou que não imaginava o quanto a história repercutiria. Ele explicou que, ao iniciar o projeto, fez porque era uma reportagem, algo muito natural da rotina do jornalista. "Eu sabia que era uma história interessante, mas não tinha a menor noção da repercussão que ia ter”.

Arrependimentos, porém, não existem. “No fim é bom, é uma conversa que a gente precisa ter no Brasil, por mais que tenha sido esquisitíssimo”.

Legenda: Área interna da casa abandonada mantida por Margarida Bonetti Foto: Reprodução/Twitter

"A Mulher da Casa Abandonada" é um podcast lançado em 2022 com sete episódios. Nele, Chico Felitti apresenta Margarida Bonetti, moradora de um casarão abandonado em Higienópolis (SP) acusada de manter uma pessoa em condições análogas à escravidão por quase 20 anos.

Quando o caso ainda estava sendo investigado por autoridades americanas, no fim dos anos 1990, ela deixou o país, retornou ao Brasil e passou a morar na mansão da família em São Paulo.

A série em áudio é considerada um sucesso estrondoso, com altos índices de audiência e patamares inéditos de avaliações dos ouvintes, responsável inclusive por tornar a casa uma espécie de ponto turístico.