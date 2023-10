Gui50 tem melhora 'significativa' na UTI, diz equipe do ex-ator mirim

A família do ex-ator mirim e youtuber Guillermo Hundadze, o Gui50, divulgou comunicado sobre o atual estado de saúde do rapaz. Ele foi baleado em uma briga de trânsito com um policial militar, na tarde de segunda-feira (23), na Ponte das Bandeiras, região central de São Paulo. Segundo informe, na internação ele teve uma "melhora significativa".

"Informamos que Guillermo Hydadze (Gui50) permanece internado na UTI, agora com quadro clínico estável com melhora significativa. Pedimos aos amigos e fãs, que continuem em oração, para que a recuperação seja cada vez mais rápida", informou os familiares em nota

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Guillermo sofreu ferimentos e foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Mandaqui.

Conforme nota do órgão, "ambos se desentenderam durante uma ultrapassagem. Quando parou o carro, o homem desceu para tirar satisfação com uma arma na cintura. O PM interveio e o atingiu”, informou.

Mensagens de ódio

Guillermo compartilha com frequência episódios polêmicos em canal do YouTube, inclusive envolvendo a polícia. Em um dos vídeos, ele aparece dirigindo em alta velocidade em estradas e se envolve em brigas com motoristas de carros, motos e caminhões.

Em uma das publicações, o ator chega a sair do carro e jogar spray de pimenta em um condutor de outro veículo.

No comunicado divulgado nas redes do youtuber, um trecho chegou a falar sobre mensagens de ódio que ele vem recebendo. "Para as pessoas que estão desferindo ódio nas redes, tenham respeito e empatia com a família e principalmente, com ele".