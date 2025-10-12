Globo Rural deste domingo (12) destaca a produção de frutas vermelhas
Programa vai ao ar após o Auto Esporte
Neste domingo (12), o “Globo Rural” exibe uma matéria especial sobre a produção de frutas vermelhas no Brasil.
Morangos, mirtilos e amoras são o foco da reportagem, que mostra propriedades onde essas frutas são cultivadas durante todo o ano, e não apenas em épocas específicas.
Que horas começa o Globo Rural hoje (12)?
O “Globo Rural” começa às 8h30, na TV Globo e no Globoplay, com término previsto para 10h05.