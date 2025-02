Filme 'Entre Montanhas' já está disponível no Apple TV+; veja trailer

O filme “Entre Montanhas”, que conta com os atores Anya Taylor-Joy e Miles Teller no elenco, já está disponível no serviço de streaming Apple TV+. Os dois artistas, inclusive, estiveram no Brasil, em dezembro, na CCXP, para divulgar o projeto.

O longa-metragem é comandado pelo diretor Scott Derrickson. Na trama, os protagonistas são dois agentes de elite, designados para postos em torres de guarda localizadas em lados opostos de um desfiladeiro. Eles criam um vínculo à distância, enquanto tentam se defender de uma ameaça misteriosa que espreita nas profundezas do desfiladeiro. Os dois, então, precisam trabalhar juntos para conter essa ameaça e impedir que ela seja solta no mundo.

Veja o trailer:

Amigos, Anya Taylor-Joy e MilesTelles foram muito elogiados pela química em cena. “Eu acreditava que ambos eram atiradores de elite. Mas a coisa mais surpreendente foi a química que eles tiveram na tela. Assim que começamos a filmar as cenas em que eles estavam realmente juntos, foi bem eletrizante. Ficou bem claro que eles tinham uma ótima sintonia um com o outro, afinal eles são amigos na vida real. Mas foram todas as pequenas nuances que eles continuavam a produzir quando estavam separados e se comunicando um com o outro à distância que eu acho que são realmente a alma do filme”, disse o diretor, em entrevista ao “Omelete”.

O elenco ainda de “Entre Montanhas” ainda conta com Sigourney Weaver e William Houston.