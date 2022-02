Felipe Neto está namorando modelo e fotógrafa de São Paulo, diz colunista

Felipe Neto está de relacionamento novo. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, o youtuber está namorando a modelo e fotógrafa Caroline Neves.

Ex-bailarina e natural de São Paulo, ela acumula quase 28 mil seguidores no Instagram e, segundo o jornalista, fotos recebidas pela coluna mostram que ela visitou a casa do youtuber recentemente, tendo aproveitado o dia na piscina do artista. O conteúdo não foi divulgado.

Em outra ocasião, conforme a coluna, Caroline teria interagido com Felipe em uma transmissão em seu canal, por um chat pago, onde a mensagem aparece em destaque para o dono do perfil. “Hello, baby, tudo bem? Só me responde uma coisa aqui para o meu TCC: para qual setor posso enviar meu currículo para ocupar a vaga no seu próprio Valentine’s Day? (dia dos namorados)”, escreveu.

Na live, Felipe leu o comentário e respondeu dizendo ter ficado com vergonha e calor. Ele compartilhou esse momento em seu Instagram. Segundo a coluna, além de responder ao comentário da nova namorada ao vivo, ele também tem interagido bastante com as redes da modelo.

Término conturbado

Há cerca de dois meses,Neto rompeu a relação de cinco anos com a produtora de conteúdo Bruna Gomes, em um término conturbado. Recentemente, ela saiu da empresa do ex e removeu a tatuagem do período em que estiveram juntos.

Em conversa com seguidores, Bruna contou sobre o período em que teve depressão e do momento difícil que passou ao lado de Felipe Neto, quando o youtuber foi ameaçado de morte.

Agora, solteira, ela quer compartilhar mais da vida com os 9 milhões de seguidores, entre o Instagram e o YouTube, além de expandir a marca de roupas que abriu no ano passado, "Estou transformada. Me sentindo eu mesma, mais forte do que nunca e com a certeza do que sou e do que eu quero" finalizou a produtora de conteúdo.