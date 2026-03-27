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Cearense viraliza ao realizar sonho do pai de conhecer Paris

A publicitária Bia Penha levou João Bosco, de 74 anos, para ver a Torre Eiffel pela primeira vez, e emoção conquistou a web.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Duas fotos diferentes dos mesmos personagens: Bia Penha e o pai, João Bosco, em frente a Torre Eiffel. O lado esquerdo mostra uma selfie diurna tirada de um barco no rio Sena. Uma mulher jovem, com grandes óculos de sol castanho-alaranjados e cabelo ondulado, sorri e se inclina para um homem mais velho sorridente com um bigode branco proeminente. Atrás deles, a base e a estrutura completa da Torre Eiffel se elevam sob um céu azul claro e ensolarado, com o sol brilhante visível como um clarão. A água verde do Sena e outros turistas são visíveis. O lado direito é um retrato noturno do mesmo homem mais velho com bigode branco. Ele está de pé, olhando para a câmera com um leve sorriso, vestindo uma camisa de botão azul claro sob uma jaqueta escura aberta. Ele está em um parque, com galhos de árvores nus em primeiro plano. Atrás dele, a Torre Eiffel está lindamente iluminada com luz dourada quente contra um céu crepuscular azul-púrpura profundo.
Legenda: A publicitária Bia Penha ao lado do pai, João Bosco, em uma viagem de realização de sonho.
Foto: Acervo Pessoal.

A publicitária cearense Bia Penha emocionou ao publicar na rede social X que realizou o sonho do pai, João Bosco, de 74 anos, de conhecer a Torre Eiffel, em Paris. “Meu pai não para de repetir como tá sem acreditar que tá vendo a Torre de perto. E eu fico sem acreditar que consegui realizar isso para ele”, escreveu ela, que mora no Porto, em Portugal, há três anos.

A postagem recebeu mais de 43 mil curtidas em três dias, além de centenas de comentários. O relato ganhou repercussão nacional e foi compartilhado por perfis como Razões para Acreditar. Bia também tem dividido momentos da viagem nas redes sociais, onde soma mais de 2 mil seguidores.

Viagem cheia de descobertas

A publicitária contou que nem sabia que o pai tinha o sonho de conhecer a Europa, e se surpreendeu quando ele decidiu tirar o passaporte sozinho, em 2025. “Ele chegou me contando que tinha tirado o passaporte sozinho, que era pra eu comprar a passagem dele. Daí, quando consegui, pronto. Todo dia era uma ligação pra saber como ia ser, nervoso com imigração, de acertar o portão de embarque”.

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Apesar de já ter viajado dentro do Brasil, essa foi a primeira experiência internacional de Bosco. “Ele ficou muito impressionado com o tamanho do avião e a quantidade de pessoas que vieram de Fortaleza pra cá”.

Antes de chegar à França, Bosco passou por Portugal. Mas, segundo Bia, o grande sonho sempre foi Paris. “Quando viu de longe, ficou muito impressionado. O mesmo com o Rio Sena. Fizemos um passeio de barco e ele não parava de falar que só tinha visto tudo aquilo nos livros de história e nunca imaginou que estaria ali. Ele não parava de sorrir, de brincar, fiquei mesmo impressionada. E o engraçado é que ele não dava a mínima se entendiam ele ou não, chegava fazendo piada com as pessoas no bom cearês. Eu ficava atrás dele pedindo desculpa pra todo mundo que ficava com cara de que não tava entendendo nada”.

Bia também contou que não esperava que o post viralizasse. “Comecei a fazer vídeos dele nos meus Stories e meus seguidores amigos curtiram muito. Acharam ele fofo e engraçado. Nem eu sabia que ele tinha tanto humor assim”.

Bia Penha realizou o sonho do pai, João Bosco, de conhecer a Torre Eiffel de perto.
Legenda: Bia Penha realizou o sonho do pai, João Bosco, de conhecer a Torre Eiffel de perto.
Foto: Arquivo pessoal.

“Acho que é a felicidade de tá por aqui, conhecendo um lugar que ele nunca pensou. Fazia tempo que eu não usava o X, mas achei as fotos tão bonitas que decidi postar lá para quem me seguia e não via meu Instagram ter ideia do que tava rolando. Quando abri o aplicativo 2 horas depois, já tinha 11 mil curtidas. Fiquei ‘como assim?’. E o mais legal eram os comentários, todos muito fofos e queridos”.

 

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