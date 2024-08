Zezé Di Camargo fala sobre desentendimento passado com Lulu Santos: 'Detestava sertanejo'

O cantor Zezé Di Camargo revelou que evita contato com Lulu Santos devido alguns desentendimentos do passado. Durante sua participação no "Sabadou com Virginia", do SBT, no último sábado (3), o cantor de sertanejo deu detalhes sobre o conflito com o músico.

Durante um quadro do programa, o influenciador Lucas Guedes fez a seguinte pergunta ao cantor: "Qual o famoso que você evita ficar no mesmo ambiente?". Em seguida, Zezé citou Lulu Santos.

"Não só evito, como já evitei: Lulu Santos. Ele teve alguns comentários na época em que o sertanejo surgiu, na nossa época [Zezé Di Camargo e Luciano] e de Leandro e Leonardo. Ele fez muita piada falando do sertanejo", justificou.

Segundo o cantor, Lula chegou a dar entrevista comparando a música sertaneja a uma "dor de dente". Ele também relembrou uma ocasião em que encontrou o artista em um programa.

"Depois disso, encontrei ele várias vezes. Encontrei ele na Xuxa um dia. Pra mim foi um momento muito especial. Eu tava no programa, a gente tava [Zezé Di Camargo e Luciano], e nós passamos na frente dele, ele esperando pra fazer o programa, e a gente tava no programa exatamente pra receber um disco de diamante referente a mais de um milhão de cópias", relembrou.