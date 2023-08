Zezé Di Camargo e Luciano trazem turnê 'É o Amor' para Fortaleza no sábado (26)

Os fãs cearenses da dupla Zezé Di Camargo e Luciano podem preparar o coração para curtir grandes sucessos da música sertaneja em Fortaleza. Os irmãos se apresentam com o show da turnê "É o Amor - 30 anos" no Auê, no próximo sábado (26).

O evento comemora o sucesso do disco de estreia de Zezé Di Camargo e Luciano na década de 1990, além do hit "É o Amor". O álbum foi o cartão de visita da dupla para o Brasil.

Relembre o sucesso 'É o Amor':

Desde 1991, a canção composta por Zezé acumula mais de 70 regravações, incluindo interpretações em hebraico e russo, totalizando mais de 1 bilhão de execuções no mundo, de acordo com dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad).

Além dos irmãos sertanejos, o evento terá apresentações dos cantores Diego Facó e Joyce Tayná

Ao todo, a dupla já vendeu 36 milhões de cópias para 24 álbuns (sendo 19 de carreira, dois em espanhol e três duplos ao vivo). Os números se refletem no público fiel dos shows que, anualmente, somam algo em torno de 120 apresentações por ano, com 30 mil pessoas, em média, para cada espetáculo.

Ingressos

Para os interessados em reviver os grandes "modões" da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, os ingressos estão sendo vendidos a partir de R$ 88.

Além do site oficial de vendas do evento, o público também pode comprar nas lojas Skyler do Shopping Eusébio e nas lojas Ferrovia Eyewear dos Shoppings Iguatemi, Riomar, North Shopping Fortaleza e Grand Shopping Messejana.

Serviço

Turnê "É o Amor"

Data: 26 de agosto

Horário: A partir das 20h

Setores: Camarote e Frontstage

Venda online: site oficial de vendas.

Local: Auê - Av. Washington Soares, 3171 - Coaçu, Fortaleza