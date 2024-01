Zé Neto dá carro de luxo avaliado em R$ 750 mil para esposa; veja veículo

Zé Neto deu um presente quase milionário para a esposa, Natália Toscano. O cantor, da dupla com Cristiano, concedeu, nesta terça-feira (30) a influenciadora Land Rover Discovery 2024. O veículo custa em torno de R$ 750 mil.

Natália completará 33 anos em 7 de março e Zé resolveu antecipar o presente. "Ela merece e é para ver se ela me deixa pescar amanhã. Quem tem uma mulher igual à minha, [ela] não merece menos que isso", disse Zé, em vídeo. O casal possui dois filhos.

Legenda: O cantor deu o presente à esposa nesta terça-feira (30) Foto: Reprodução/Instagram/zenetotoscanooficial

O artista ainda aconselhou outros esposos a tomarem atitudes semelhantes. "Para vocês que são maridos, que as suas esposas não mereçam menos que isso. Estou falando no sentido figurado, que nem sempre [todo mundo] tem dinheiro para comprar. Mas dê o melhor para ela", avaliou.

A influenciadora se emocionou com o presente do cantor. "Meu amor sempre me surpreendendo, realmente não esperava! Sonhamos juntos sempre e essa é uma conquista nossa. Obrigada por realizar mais esse sonho, por tudo que fez e faz pela nossa família! Te amo", contou ela.