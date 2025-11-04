Zé Felipe e Ana Castela postam momento descontraído nas redes

Zé Felipe, de 27 anos, mostrou nesta terça-feira (4) um momento descontraído ao lado da namorada, Ana Castela, 21. Pelos stories do Instagram, o sertanejo surgiu se divertindo com a cantora, em uma sequência de vídeos repletos de caretas e provocações bem-humoradas. “Como que pode, né?”, perguntou o artista, enquanto ela brincava com o rosto e o boné dele.

As postagens mais recentes foram feitas poucas horas depois da festa de aniversário de Marrone, em Goiânia (GO). O casal roubou a cena logo na chegada ao evento, onde causou alvoroço e teve vídeos viralizados nas redes sociais. Ana, sempre espontânea, arrancou risadas ao reclamar do look durante as fotos com o amado: “Minha fia, tô em uma raiva desse salto, ficar encolhendo a barriga!”, disse entre risos.

Além da simpatia, outro registro chamou atenção: os dois foram filmados trocando carinhos e dividindo um copo de whisky em um cantinho reservado da festa. O clima de romance tomou conta das redes.

Registros frequentes

Os dois têm compartilhado com frequência registros divertidos do relacionamento. No último sábado (1º), por exemplo, apareceram se aventurando em meio à lama.

“Gente, nós estamos inventando de fazer poças e está chovendo muito. Deus é bom demais”, comemorou Ana, antes da bagunça. Em outro momento, ela caiu na risada ao mostrar o namorado sujo de lama. “O que é isso?! (risos). E esse cabelo de Justin Bieber”, brincou a cantora.

Este é o primeiro relacionamento público de Zé Felipe desde o término com Virginia Fonseca, em maio deste ano. Os dois ficaram juntos por cinco anos e são pais de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1.

As crianças estão viajando com a mãe, que curte dias em Madri, na Espanha, ao lado do novo namorado, Vini Jr., familiares e amigos. No fim de semana, Virginia acompanhou uma partida do Real Madrid no estádio, em apoio ao jogador.