Xand Avião lança EP do projeto '1mpar' com inéditas

O cantor Xand Avião acaba de lançar parte do EP do projeto “1mpar”. O repertório da nova produção musical leva as canções "Perfume Caro", "Rolo", "O Beijo Dela é Golpe" e "Troca de Farpas". As canções já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio.

Do setlist, "Troca de Farpas" pode ser considerada uma das canções mais amorosas da produção. Ela traz o lado íntimo e apaixonado, com uma pitada de forró.

Assista "Rolo":

“Eu só tenho a agradecer a Deus por esta nova fase. Eu sempre falo que neste projeto ‘1mpar’ eu exploro as minhas raízes e volto ao tempo com tantas referências que fizeram eu ser o artista que sou hoje. É uma viagem ao tempo, sem dúvidas. Estas faixas foram feitas para eu transmitir músicas para casais apaixonados e também para quem gosta de curtir um ‘forrozinho’. Espero que gostem!!”, declarou Xand Avião.

O projeto completo está previsto para ser lançado neste segundo semestre.

Preparativos para o Aviões Fantasy

Nesta semana, Xand Avião divulgou a data no Aviões Fantasy 2023. O evento acontece no dia 28 de outubro, em Fortaleza.

A festa é conhecida por ser uma das maiores festas a fantasia do País. A primeira edição foi em 2016 e em 2022 o evento bateu recorde de vendas de ingressos,com a presença de cerca de 60 mil pessoas no estacionamento da Arena Castelão.