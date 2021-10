Xand Avião e Isabele Temoteo curtem folga na Espanha em pontos turísticos e restaurantes

O casal Xand Avião e Isabele Temoteo tirou dias de folga em Madrid, na Espanha. Em fotos nas redes sociais, os dois mostram momentos juntos na Europa. Eles viajam com um grupo de amigos.

"Eu ouvi semana de moda?! Madrid Fashion Week, avisa que o casal raiz chegou chegando!", escreveu Isabele Temoteo em postagem.

Xand Avião também postou foto e soltou piada para amigos da música: "Deve ser chato olhar pra mim e não poder me chamar de feio. Né, Thiago Braga e Belutti? Beleza não mas charme temos por aqui".

Matheus Fernandes comentou a foto do comandante do Aviões: "Exótico de tudo". O forrozeiro Zé Vaqueiro também brincou com Xand Avião: "Modelo".

Xand Avião e Isabele Temoteo visitaram ainda pontos turísticos e comeram diferentes iguarias do país. Durante um jantar, eles encontraram um cearense — natural de Alto Santo — trabalhando há mais de 20 anos em um conhecido restaurante.

