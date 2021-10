Xand Avião retorna com shows presenciais e lota espaço de eventos em Canaã dos Carajás (PA)

O cantor Xand Avião retornou a programação de shows presencias pelo país. Depois de 20 meses sem realizar festas com público ao pé do palco, o forrozeiro retornou aos eventos com uma multidão de expectadores. A retomada do comandante do Aviões aconteceu no aniversário de 27 anos de emancipação de Canaã dos Carajás (PA), nesta segunda-feira (4).

O último show que Xand Avião fez antes da pandemia foi no dia 27 de fevereiro de 2020, no Maranhão. Durante o período mais alto da pandemia, o forrozeiro chegou a realizar eventos em hotéis e em formatos de lives.

Veja live feita por Xand Avião:

Xand Avião lotou um novo espaço de eventos da cidade, no Bairro Ouro Preto. De acordo com a Prefeitura de Canaã dos Carajás (PA), apenas pessoas com comprovante de vacinação puderam adentrar o espaço. A prefeita Josemira Gadelha e o governador Hélder Barbalho estiveram no palco assinando protocolo de intenções para obras estruturantes.

Agenda de shows

A agenda de Xand Avião ainda conta com três eventos em outubro: dia 14, em um evento privado em Fortaleza; dia 29, o forrozeiro realizado evento em Caicó (RN); e no dia 30, o comandante do Aviões realiza festa Barra Grande (PI).