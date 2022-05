Wesley Safadão se desculpa com fã após suposto 'estrelismo' em vídeo

O cantor Wesley Safadão foi envolvido em uma polêmica após ser flagrado pedindo para supostamente uma fã não "encostar" nele ao fim de um show em São Luís, Maranhão. Neste domingo (15), o artista usou as redes sociais para explicar que o episódio se trata de um mal-entendido e pediu desculpas à mulher que registrou o momento.

Em uma sequência de vídeos, ele disse que, ao chegar no evento, verificou que foi feito um cordão de isolamento para protegê-lo, no entanto, o cantor orientou que o procedimento não era necessário, pois tiraria fotos com as pessoas que o aguardavam.

Ao deixar o palco, os seguranças teriam repetido a atitude, momento então que Wesley teria dito a frase capturada na gravação: "Não encosta em mim. Não gosto de gente perto de mim". Segundo esclareceu, ele estava se referindo aos profissionais e não à fã.

"Peço desculpas a menina que fez esse vídeo, caso ela tenha se sentido ofendida. Isso não foi para você. Isso não vai ser para vocês [fãs] jamais. Nunca aconteceu e nunca vai acontecer", frisou o artista.

Nas redes sociais, a mulher chegou a compartilhar o vídeo e na legenda disse está decepcionada com a suposta atitude de Safadão.

