O cantor Wesley Safadão deve viver entre o Ceará e São Paulo em 2022. O cearense mostrou no Instagram, nesta segunda-feira (24), imagens do novo lar em São Paulo (SP).

Em vídeos na rede social, ele mostrou ainda uma conversa com Tirullipa, que também está com residência em SP.

Wesley Safadão tirou o dia para ir com os filhos comprar material escolar.

No Ceará, o cantor tem casa no município do Eusébio, em condomínio fechado. Além de um enorme haras, no município de Aracoiaba.