Wesley Safadão leva cinco multas em São Paulo: 'Me lasquei'

O cantor Wesley Safadão divulgou em stories, nesta quinta-feira (24), o recebimento de cartas em casa com cinco multas. "Acabou de chegar cinco multazinhas aqui. Morador novo em São Paulo... meu Deus. Me lasquei!".

O cantor mostrou as cartas na mesa com o café da manhã. O cearense não explicou se as multas são referente a infrações trânsito ou a relacionada a moradia no novo condomínio onde vive com a família.

Veja depoimento do cantor sobre multas:

"Pior é que eu acho que ainda vem mais. Tô rindo pra não chorar", explicou o cearense.

Mudança para São Paulo

O cantor cearense deixou o município de Eusébio (CE) para viver em São Paulo (SP), em janeiro deste ano. Ao lado de Thyane, Ysis, Yhudy e Dom, o forrozeiro foi viver em um condomínio de luxo.

Apesar do novo lar em outro Estado, o cantor cearense retorna mensalmente ao Ceará com a família. Ele mantém fazenda com um grande haras em Aracoiaba.

De férias ou em dias de folgas, ele descansa após shows e turnês na terra natal.