Wesley Safadão confirma agenda de shows após forte gripe: 'Não estou 100%, mas vamos com Deus'

O cantor Wesley Safadão apareceu nos stories, nesta sexta-feira (31), para confirmar agenda de shows deste fim de semana. A declaração foi dada um dia após cancelar a gravação que faria no Iguatemi Hall, em Fortaleza. Em pronunciamento, ele pediu desculpas aos fãs e detalhou que mantém cuidado com a saúde.

Dentre os shows confirmados, estão:

Campina Grande (PB): sexta-feira (31);

sexta-feira (31); Maracanaú (CE): sábado (1º);

sábado (1º); Picos (PI): domingo (2).

"Vamos seguir com nossa agenda de shows. De ontem para hoje dei uma descansada boa, já tomei uma medicação mais forte para dar uma melhorada, uma desinflamada na garganta. Não estou 100%, mas vamos com Deus", afirmou.

Gripe em meio aos shows

Ainda nos stories, Safadão revelou que continua gripado e com "a voz um pouco fanha". "No sábado passado fiz dois shows, aí fui para o Rio de Janeiro, para o jogo solidário. No Rio, estava chovendo muito e peguei uma chuva", detalhou.

Na última segunda-feira (27), a garganta começou a apresentar sinais de inflamações e vou piorando ao longo da semana.

"Ontem eu acordei muito ruim. Eu já fiz vários shows com garganta inflamada, doente, isso nem vem ao caso, mas porque ontem eu acordei muito ruim, e como era gravação de repertório novo, fica difícil gravar com voz ruim em músicas novas, que vão estar circulando por aí". Wesley Safadão Cantor

O cancelamento do show de quinta buscou preservar a saúde dele. Wesley revela que tentou fazer exercícios e tomou uma medicação mais forte, porém percebeu que não conseguiria.

"Queria pedir desculpas a todos que estariam presentes. Foi muito bom o descanso que tive de ontem para hoje, já estou sentindo uma melhora. Vamos com Deus, vamos dar o nosso melhor hoje em Campina Grande", concluiu.