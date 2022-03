Wesley Safadão comenta ataque hacker em perfil do Twitter: 'Mais Safadão que eu!'

O perfil do Twitter do cantor Wesley Safadão foi alvo de ataque hacker, na quarta-feira (23). Mais de 20 publicações foram feitas em nome do cearense. Até conteúdo pornográfico foi postado na rede social. Pela tarde, após recuperação da conta, o forrozeiro fez um comentário em tom de brincadeira sobre o assunto.

"O hacker pelo visto era mais Safadão que eu!", escreveu o cantor cearense em tweet, acompanhado de um emoji de palhaço.

A postagem com o comentário ganhou mais de 26 mil curtidas, 1,1 mil retweets e 660 comentários dos usuários do Twitter.

Wesley Safadão é usuário ativo da rede social. Diariamente, ele interage com fãs para falar sobre lançamentos musicais, conversar com fãs e também comentar programas como o Big Brother Brasil (BBB) 22.