Tierry anuncia gravação de DVD "Rolê de Milhões" no fim de março em São Paulo

O cantor e compositor Tierry irá gravar DVD com grandes nomes do forró e sertanejo em São Paulo, no dia 31 de março. A informação foi revelada nas redes sociais, nesta terça-feira (22).

No casting de participações, foram revelados feats com Luan Santana, MC Danny, Wesley Safadão, Israel e Rodolfo, e o cantor Zezé Di Camargo.

O local escolhido para receber o palco da gravação foi o Espaço das Américas, conhecido por receber as principais produções audiovisuais em São Paulo.

Tierry é conhecido nacionalmente por letras nas vozes de grandes nomes do forró e sertanejo. "Rita", "Cabeça Branca", "Amoreco", "Os Anjos Cantam", "Choque Térmico", Duvido Você não Tomar Uma", são algumas das composições assinadas pelo baiano.