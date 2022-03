Wesley Safadão tem perfil do Twitter hackeado com postagens pornográficas

A conta do Twitter do cantor Wesley Safadão foi alvo de ataque hacker, na manhã desta quarta-feira (23). Na rede social, foram feitas postagens com conteúdo adulto em nome do cearense.

Ao todo, de 5h56 às 7h07, o invasor realizou mais de 20 publicações no perfil do cantor cearense.

Wesley Safadão é ativo no Twitter. Diariamente, ele interage com fãs e até comenta programas como o Big Brother Brasil (BBB) 22.

O cantor cearense ainda não se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais. A reportagem entrou em contato com a asessoria do cantor e aguarda nota sobre o assunto.