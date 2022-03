Kátia Cilene regrava 'I Love You Baby', sucesso dos anos 1980; assista

A cantora Kátia Cilene, nome consagrado no forró, lançou uma releitura da música "I Love You Baby",— sucesso na voz da cantora Adriana na década de 1980..

O clipe ganhou o tom do forró eletrônico com piseiro no refrão. Em um trecho do clipe, a cantora ainda faz uma típica coreografia de TikTok.

Veja:

"No rádio eu escuto uma canção. Alguém esta dizendo I love you baby. Me faz lembrar você gastando todo o seu inglês. Só pra me dizer, eu te amo", diz trecho da composição.

Kátia Cilene é conhecida nacionalmente pela passagem na banda Mastruz com Leite. A voz da forrozeira é conhecida pelos hits "Meu Vaqueiro, Meu Peão", "Tatuagem", entre outras