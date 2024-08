Wesley Safadão comemora oito anos de casado com Thyane Dantas: 'Te amo pra sempre'

O cantor Wesley Safadão e a influenciadora digital Thyane Dantas comemoraram oito anos do casamento, nesta quinta-feira (1º). O artista compartilhou um clique do casal em um barco, posando em clima de romance, em Nápoles, na Itália.

"Hoje 1/8 completamos oito anos de casados! Te amo pra sempre minha flor!", declarou o cantor cearense. Ao chegar na hospedagem, a influenciadora foi surpreendida, pois o local estava todo enfeitado com diversos balões em formato de coração.

Thyane Dantas também comentou a celebração em postagem no Instagram: "Te amo, meu amor! Que dia inesquecível, que surpresa mais linda, que viagem especial. Te amo, hoje e sempre".

Antes disso, a influenciadora fez um post para celebrar a união com o cantor. "01.08.2016, nossa data. Hoje comemoramos oito anos de casados para sempre! Oito anos da nossa aliança, que se renova a cada dia como o significado do número 8 na Bíblia, oito anos do nosso infinito amor. Que a presença de Deus cresça infinitamente mais em nós! Te amo", escreveu.

Durante os oito anos juntos, Safadão e Thyane tiveram dois filhos: Ysis, de 10 anos, e Dom, de cinco. O cantor, que recentemente teve problemas de saúde e precisou cancelar shows, também é pai de Yhudy Lima, de 13, que é fruto do antigo relacionamento com Mileide Mihaile.