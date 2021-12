Wesley Safadão assusta guitarista do One Direction ao aparecer no Spotify como mais tocado

Sandy Beales, ex-guitarrista do grupo One Direction, foi surpreendido ao usar o aplicativo Spotify, nesta quarta-feira (1º). Ao usar o serviço de retrospectiva musical, o cearense Wesley Safadão apareceu como cantor mais ouvido pelo inglês na plataforma em 2021.

Com bom humor, o instrumentista inglês compartilhou o resultado na rede social e disse: "Meu Spotify foi hackeado no começo do ano e eu não faço ideia de quem ele seja, mas fique mais forte, Wesley. Estou no seu top 2%!".

Legenda: Publicação do Spotify feita em rede social de guitarrista Foto: Reprodução/Instagram

O app de streaming musical lançou, nesta terça-feira (1º), o serviço "wrapped". O usuário pode conferir quais foram os artistas, as músicas e os podcasts mais ouvidos em 2021.

Ainda de acordo com o aplicativo, Beales ainda estava nos 2% que mais escutaram o brasileiro em 2021.