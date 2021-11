Wesley Safadão passeia na Times Square com frio intenso após realizar turnê

O cantor Wesley Safadão aproveitou a passagem por Nova York para passear pela Times Square com alguns membros da banda, nesta segunda-feira (29). O cearense realizou o projeto “WS On Board”, de 20 a 23 de novembro, e emendou com a turnê no exterior.



De 24 a 28 de novembro, ele passou pelas cidades de Miami, Orlando, Newark, Atlanta e por fim, Boston, respectivamente. Em vídeos nos stories, o marcador de temperatura do app registrou 4°C. O cearense também reclamou do frio.

Legenda: Wesley Safadão passou por quatro cidades americanas nos últimos dias Foto: Romilson Sales/Divulgação

"A pegada aqui foi forte, mas eu estou muito feliz com o resultado. Eu venho de uma sequência muito vitoriosa nas minhas apresentações, e fico feliz de poder ver o mundo do entretenimento retomando aos poucos", declarou Wesley Safadão.

Devido à rotina puxada de shows e à correria entre as cidades, Thyane Dantas não acompanhou o cantor como de costume.

Retorno do Garota Vip

Após dois anos sem Garota Vip, por conta dos efeitos da pandemia do coronavírus, o cantor retorna o principal evento da carreira com uma edição em São Paulo. Com ingressos quase esgotados, o evento está confirmado para sábado, 4 de dezembro, na Arena Anhembi.

Em razão das novas diretrizes municipais contra o aumento de casos da Covid-19, o Garota Vip 2021 terá abertura dos portões às 11h, com término previsto para 23h. O comprovante de vacinação é obrigatório para acesso à Arena Anhembi.

Léo Santana, Zé Neto e Cristiano, João Gomes e Matheuzinho vão animar o público no Anhembi.