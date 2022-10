Wesley Safadão anuncia projeto com Márcia Fellipe e cantora responde: 'ninguém vai separar a gente'

O cantor Wesley Safadão anunciou a gravação do projeto "TBT 2" com participação de Márcia Fellipe, em postagem no Instagram, na noite de terça-feira (4). A produção audiovisual revive músicas da banda Garota Safada, grupo do início da carreira do cantor cearense.

Márcia Felipe chegou a comentar a parceria com uma mensagem no Instagram. "Ninguém vai separar a gente". No fim de 2021, a cantora e o esposo — o produtor Rod Bala, também produtor de WS — anunciaram a saída da empresa do cantor cearense.

Na época, o público chegou a cogitar que os cantores haviam deixado de se falar.

Duetos de sucesso

A cantora ficou conhecida nacionalmente ao lado de Wesley Safadão na banda Garota Safada, banda da família do cearense. Durante período no grupo, duetos como "Escravo do amor" e "Tentativas em Vão" ganharam destaque no topo das rádios do Brasil.

Mesmo como solistas, os cantores continuaram fazendo feats. Letras como "Jeito Safado" e "Na Cama Compensa" também alcançaram bons índices nos aplicativos de streaming.