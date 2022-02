Velório da cantora Paulinha Abelha será aberto ao público em Aracaju

O corpo da cantora Paulinha Abelha será velado no Ginásio Constâncio Vieira, no município de Aracaju, capital do estado de Sergipe. Segundo o g1, a cerimônia vai ser aberta ao público. No entanto, o horário de início ainda não foi divulgado.

A vocalista da banda Calcinha Preta faleceu na quarta-feira (23), aos 43 anos, em decorrência de problemas renais.

A nota de falecimento, publicada no Instagram por volta das 19h50, detalhou que a cantora apresentou agravamento de lesões neurológicas nas últimas 24h.

Essas lesões foram constatadas em ressonância magnética, e foram associadas a coma profundo. Com isso, a equipe médica iniciou o protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou a hipótese após exames clínicos e complementar específicos.

INTERNAÇÃO

Paulinha estava internada no Hospital Primavera desde o dia 17 de fevereiro, sob os cuidados de equipes médicas de terapia intensiva, neurologia e infectologia.

Mais cedo, o boletim médico, divulgado às 11h, informou que a artista continuava hospitalizada em UTI. Ela estava com o quadro neurológico inalterado, sem necessidade de medicamento para ajuste de pressão, respirando com suporte de aparelhos.

Na tarde da última terça-feira (22), o neurologista Marcos Aurélio Alves, chegou a dizer que o compromisso das equipes de saúde era com a manutenção da vida da cantora, não sendo possível afirmar detalhes sobre possíveis sequelas neurológicas.

