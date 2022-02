Com a morte de Paulinha Abelha, Calcinha Preta perde segundo integrante em menos de quatro meses

Vocalista da banda Calcinha Preta, Paulinha Abelha morreu nesta quarta-feira (23), aos 43 anos. Essa já é a segunda morte de integrantes da banda em menos de quatro meses. Outro músico da banda, Gilson Batata, também morreu em 2009.

Paulinha Abelha deu entrada no hospital com problemas renais no último dia 11 de fevereiro. Sua participação na banda foi marcada por idas e vindas desde 1998, quando ingressou pela primeira vez. Em 2010, a cantora deixou a banda e anunciou novos projetos profissionais. Em 2014, retornou. No entanto, em 2016, anunciou nova saída da banda e em 2018 regressou de vez ao time de vocalistas.

Sidney

Em novembro do ano passado, o ex-vocalista da banda Calcinha Preta, José Aparecido da Silva, o Sidney, foi assassinado dentro de casa, em Aracaju. Ele foi o primeiro cantor do grupo, em 1995, e fazia dupla com Luciana Linhares.

A banda também perdeu um integrante da parte administrativa em 2014, Wesley Cristian da Silva Santos, que morreu após sofrer traumatismo craniano e fratura nas pernas após um acidente de carro.

Gilson Batata

O baixista e diretor artístico da banda, Gilson Batata, faleceu em 2009 em Caicó, no Rio Grande do Norte, vítima de um infarto. Ele estava na banda fazia mais de sete anos e já havia estado em outras bandas, como Forró Sucesso, Los Guaranys e Vim Te Vê.

