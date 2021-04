Toca do Vale toma primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Fortaleza

Aos 65 anos, o cantor de forró Antônio Neuro da Costa — popularmente conhecido por Toca do Vale — tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, nesta terça-feira (13). No Instagram, ele divulgou vídeo sendo imunizado.

Toca do Vale é natural de Limoeiro do Norte (CE). Ficou conhecido pelo forró de vaquejada no início dos anos 1980. Desde então, segue sendo nome presente nos principais eventos do interior do Ceará e demais estados do Nordeste.

Francisco Vildemar Santiago da Costa, 38, filho e empresário de Toca do Vale, contou que o desde o início da pandemia do coronavírus, o pai ficou isolado na fazenda da família em Limoeiro do Norte para se proteger. "Nos resguardamos muito, pois ele tem certa idade e não podia fazer muita coisa por não ter contato com pessoas fora das nossas relações".

Para 2021, Toca do Vale prepara uma nova produção audiovisual em companhia de Zé Cantor. Os dois vão gravar DVD do projeto "Viva o Forró". O dueto também contará com live no dia 8 de maio, às 20h, pelo YouTube.