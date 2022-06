Tiago Pisadinha está internado com traumatismo craniano após ser achado desacordado em Pernambuco

O cantor cearense Tiago Maximino dos Santos, de 29 anos, mais conhecido como Tiago Pisadinha, está internado no Hospital Santo Antônio, em Barbalha, no Ceará, com um Trauma cranioencefálico (TCE). Ele foi encontrado desacordado no sábado (4) após fazer um show em Salgueiro, município de Pernambuco.

A equipe do artista disse em nota divulgada nas redes sociais que ele sofreu um atentado e está recebendo os cuidados necessários. "Tiago Pisadinha segue internado no hospital, foi constatado através de um exame um TCE. Foram realizados novos exames para saber se a necessidade de cirurgia. Está lúcido e seu quadro clínico é estável", diz a publicação desta segunda-feira (6).

Segundo o produtor Júnior Macedo, o cantor está consciente, mas conversa com dificuldade. "Foi constatado o traumatismo craniano e ele estava com um pequeno sangramento. O médico solicitou uma tomografia, para saber se esse sangramento parou e se vai ser preciso fazer cirurgia ou não", afirma.

Autores da agressão desconhecidos

Júnior esclarece que Tiago foi encontrado sozinho, desacordado e estava com todos os seus pertences. Ele foi levado para um hospital de Salgueiro, onde foi internado na UTI, e depois transferido para Barbalha.

Ele afirma ainda não haver informações de quem agrediu o artista. "A gente se preocupou em socorrer ele e não acionamos a polícia, mas quando ele estava internado em Salgueiro os policiais foram lá", comenta.