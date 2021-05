Terno de Gabriel Diniz é vendido por R$4 mil em leilão beneficente

O mês de maio de 2021 é marcado por dois anos da morte do cantor Gabriel Diniz, vítima de um acidente aéreo. Para manter o nome do forrozeiro vivo, familiares realizaram uma missa e um leilão beneficente nesta quinta-feira (28). O público pode comprar um terno azul usado por GD no casamento do influenciador digital Carlinhos Maia.

O lance de R$ 4 mil levou a peça de roupa de Gabriel Diniz. O dinheiro arrecado será usado em prol do Centro Helena Holanda (Caehh), em João Pessoa (PB). A instituição atua há 20 anos, gratuitamente, com serviços como fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, educação física e terapia ocupacional.

O leilão foi organizado por Cizinato Diniz, pai do cantor, e realizado por uma casa de leilões na Paraíba, com sede no município de Bayeux. O lance inicial era de R$ 200 e 11 pessoas diferentes deram lances. Mais para o fim da disputa, três pessoas lutaram pelo terno, até que um paranaense deu o lance final.

Missa em homenagem ao cantor realizada nesta quinta-feira (27):

Dois anos da morte de Gabriel Diniz

Condições meteorológicas adversas, atitude e indisciplina de voo do piloto levaram à queda da aeronave que transportava o cantor Gabriel Diniz, de 28 anos, em maio de 2019. É o que apontou um relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da FAB, depois do ocorrido.

No acidente, morreram também Linaldo Xavier e Abraão Farias, ambos pilotos. Mas no momento do acidente, segundo o Cenipa, apenas o primeiro estava exercendo a função e teria tomado atitudes consideradas erradas durante a operação da aeronave Piper Cherokee PT-KLO.

Segundo relatório, o piloto não avaliou adequadamente os parâmetros para a operação da aeronave com a decisão do prosseguimento do voo em condições meteorológicas desfavoráveis.