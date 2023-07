‘Tenho indiferença total’, diz ex-marido de Simaria sobre a cantora

O espanhol Vicent Escrig, ex-marido da cantora Simaria, falou em entrevista à Quem sobre seu relacionamento com a artista. Ele reforçou que desde o início do divórcio, os dois não se falam e que ele sente “indiferença total” por ela.

“Tenho indiferença total, mas sempre, claro, desejando o melhor, apesar de não ter essa reciprocidade de volta. Não nos falamos, pois ela decidiu cortar toda comunicação no início do divórcio, talvez por conselho dos advogados. Não foi nem meu grande amor, nem minha maior decepção, mas sim, independentemente disso, tive excelentes e inesquecíveis momentos com os quais eu fico apesar dos péssimos momentos finais”.

O espanhol também falou sobre a dificuldade de estar separado dos filhos, Giovanna e Pawel. Desde o fim do relacionamento com Simaria, ele voltou para a Espanha. No momento, ele tem direito a visitar os filhos a cada 15 dias, mas, como mora na Europa, a convivência tem sido difícil.

“Estar separado dos filhos é uma quimioterapia diária. Você vai se reinventando, se convencendo, apenas um dia após outro, lutando para ter mais uma chance de sentir meus filhos, de olhar nos olhos deles, de abraçar, de rir… enfim, de recuperar seu direito moral e vital de ser pai”.

Bastidores

No livro que Vicent lançou recentemente, “Até Que a Mentira Nos Separe”, ele conta os bastidores do casamento com a artista, e dá a entender que o dinheiro mudou o comportamento da ex. Questionado se Simaria passou a ser sentir mais poderosa após enriquecer, Vicent alfineta a cantora:

“Ela deveria responder melhor a isso, embora ela mesma já tem espalhado em diversas mídias como não consome comida de pobre ou acha um bom investimento comprar artigos de luxo”.

Por fim, ele ainda relatou que tentou ao máximo prologar o relacionamento com Simaria pensando nos filho, e cita seu próximo livro.

“Meu intuito sempre foi tentar alongar ao máximo o relacionamento para estar presente o máximo possível no crescimento e educação dos meus filhos. Daí que esse estopim foi dado por ela, nessa segunda tentativa de relacionamento. Eu apenas concordei e colaborei no processo, achando que tudo iria ocorrer de forma bem mais madura. A separação está sendo extraordinariamente traumática. Isso virá no segundo livro: Até que a grana nos separe”.