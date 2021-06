Taty Girl e David Lima falam sobre o mundo LGBTQIA+ no forró em podcast

O mês de junho é dedicado ao orgulho LGBTQIA+ e nada melhor do que abordar uma realidade também presente no forró. No 26º episódio do podcast É Hit, participa a cantora de forró Taty Girl, uma das divas do meio. Dando a visão dos bastidores de eventos, o stylist David Lima — filho do forrozeiro Zé Cantor.

No início da carreira, Taty Girl era presente nas principais casas noturnas LGBTQIA+ de Fortaleza. No bate-papo, a forrozeira falou da importância dos fãs na trajetória musical.

Escute:



02min20 - Taty Girl fala sobre o início da presença do público LGBTI+ em shows

07min44 - David Lima fala sobre ser gay e filho de cantor de forró

12min - Taty Girl e David Lima falam sobre cenas de preconceito em eventos

29min08 - Taty Girl responde se foi "cantada" por mulheres

31min31 - Taty Girl afirma que existem cantores que não se "revelaram" por medo

34min20 - O forró é receptivo com o público LGBTQIA+

David Lima destacou a relação de amor e afeto com Zé Cantor, a presença do público LGBTQIA+ em festas de forró e as memórias da infância. "Meu pai trazia as roupas das dançarinas para mim", revelou stylist.

Serviço

Podcast É Hit

Onde ouvir: Spotify, Deezer, iTunes no site da Verdinha

Jornalista: João Lima Neto

Contato: joao.lima@svm.com.br